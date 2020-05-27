Омск, , 07:03 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области коронавирус выявлен ещё у 42 человек, сообщили ИА REGNUM 27 мая в региональном минздраве.

Всего в Омской области подтверждено 1139 случаев заражения коронавирусом. Из них 277 человек уже выздоровели (плюс 25 за сутки).

Всего в омских лабораториях проведено 110 386 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за весь период скончались 19 пациентов с коронавирусом.

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