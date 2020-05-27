Токио, 27 мая 2020, 06:47 — REGNUM Победителя азиатской части турнира FNCS Invitational по игре Fortnite, известного под ником Sekosama, лишили звания и оштрафовали на $15 тыс. Об этом 27 мая сообщил журнал PC Gamer.
Выяснилось, что в рамках соревнований в режиме Solo геймер из Японии реализовывал командную игру,
Партнёр Sekosama оставлял снаряжение в скрытых местах, кроме того, выяснилось, что во время финальных матчей игроки переговаривались. Отмечается, что поведение Sekosama является нарушением правил FNCS Invitational.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что летом 2020 года в Fortnite покажут полнометражный фильм Кристофера Нолана. Пока не известно, о какой именно картине режисера идёт речь.
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