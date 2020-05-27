Абакан, , 06:32 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявлен ещё у 20 человек, сообщили ИА REGNUM 27 мая в региональном правительстве.

Девять случаев — это служебные и семейные контакты. Семь пациентов поступили с признаками ОРВИ, трое — с признаками пневмонии. Один человек прибыл из Красноярска.

Также за сутки выздоровели 23 пациента.

Таким образом, всего в Хакасии по состоянию на 27 мая подтверждено 856 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 459.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в республике скончались десять пациентов с коронавирусом.

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