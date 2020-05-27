Петропавловск-Камчатский, , 06:39 — REGNUM На Камчатке за сутки, по состоянию на 27 мая 2020 года, выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее число зараженных людей с начала наблюдений в регионе достигло 700 человек. Из них 31 ребёнок. 289 человек вылечены и выписаны из госпиталей, восемь пациентов погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Камчатки Владимир Солодов поручил передать автомобили правительства края врачам.