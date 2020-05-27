Токио, , 06:31 — REGNUM Разработчики Animal Crossing: New Horizons выпустили обновление, которое убрало из игры возможность дублировать билеты Nook Miles. Об этом 27 мая сообщил портал Screen Rant.

Стоит отметить, что Nintendo не упомянула об этом изменении в описании патча. До его выхода игроки могли при помощи внутриигровой почтовой службы дублировать предметы. В т.ч. они могли бесконечно воспроизводить Nook Miles Tickets, которые играют большую роль в экономике Animal Crossing: New Horizons.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Animal Crossing: New Horizons появятся 20 нарядов от модных брендов Valentino и Marc Jacobs. Проект Fashion Archive был реализован в игре фотографом Карой Чунг.

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