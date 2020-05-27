Москва, , 06:25 — REGNUM Сложившаяся эпидемиологическая ситуация и нестандартный режим жизни оказался для всей системы образования непростым испытанием. Что произойдёт в дальнейшем? Свое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказала кандидат педагогических наук, доцент, директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» кандидат педагогических наук, доцент Наталья Алтыникова:

«В этой ситуации ярко высветились сильные и слабые стороны отрасли, стало очевидным то, что было дискуссионным, ушло на второй план второстепенное и осталось самое главное и необходимое. Это касается и оценочных процедур, относительно которых всегда много дискуссий и споров: много их или мало? Нужен ЕГЭ или не нужен?

Нужны ли отметки по физкультуре или можно зачетом обойтись? И вот сейчас принимаются нестандартные гибкие решения, которые возможно приведут к новым моделям текущей и итоговой аттестации. Мы видим, что остались только те оценочные процедуры, без которых невозможно обойтись. Много было дискуссий, но в результате остался только ЕГЭ, и то без привязки к государственной итоговой аттестации. Лично мне, это решение очень импонирует.

ЕГЭ в этом году сдают только те, кто будет поступать в университет, и только те экзамены, которые нужны для поступления. Мы ещё раз увидели, что ЕГЭ — это удобный для всех механизм поступления в вуз и без него мы обойтись никак не можем. Возможно модель этого года приживется и в дальнейшем, время покажет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и первые недели мая в России были объявлены не рабочими, а школьники и студенты переведены на дистанционный режим обучения. Ранее Наталья Алтыникова сказала, как находясь на самоизоляции, потратить время с пользой.

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