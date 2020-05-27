Москва, , 06:23 — REGNUM В России участились случаи незаконных проверок предпринимателей, совершаемых мошенниками в условиях эпидемии коронавируса, сообщил 27 мая журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Евгений Еникеев.

«К ним (предпринимателям — ред.) приходят люди, представляются сотрудниками МЧС России и выстраивают диалог таким образом, что в конце выясняется, что им нужно произвести какую-то оплату или вознаградить каким-то образом», — сказал представитель ведомства.

Еникеев добавил, что мошенники прибегают к самым изощрённым способам обмана своих жертв: могут быть одеты в штатское или в форму и обращаться к потенциальным жертвам лично либо через соцсети или по телефону. При этом они предъявляют множество требований, которые будут предметом проверки, связанных с введёнными в России ограничениями.

Лучшим способом защиты от таких «проверок» представитель МЧС назвал установление лиц через официальный сайт ведомств — информация об уполномоченных и их контактные данные указываются на региональных сайтах службы.

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