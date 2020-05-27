Курган, , 06:22 — REGNUM В Курганскую епархию с марта по май 2020 года поступило пять запросов от сотрудников правоохранительных органов в связи с заявлением последователя организации «Концепция Общественной Безопасности» из Шумихинского района. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Заявитель требует возбудить уголовное дело в отношении митрополита Курганского и Белозерского Даниила. А также обвиняет Курганскую епархию, и Русскую православную церковь «в содействии деятельности секты и обмане людей в части непротивлении злу-обману».

Сектой он называет создание апологетического центра, который займётся профилактикой религиозного экстремизма. Создание миссионерской организации с целью помощи людям, пострадавшим от тоталитарных сект и деструктивных культов благословил митрополит Даниил.

«Эта ситуация наглядно показывает насколько в Зауралье серьёзна ситуация с распространением сект, неоязычества и оккультизма. Боясь открытой богословской полемики, деструктивные культы пытаются запугивать православных миссионеров судебными исками. Апологетический центр мы обязательно откроем, как только будут сняты ограничения по коронавирусу», — отметил митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

По информации,опубликованнойна сайте Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского, «Концепция Общественной Безопасности» построена на основе телегонии, биоэнергетики и собриологии и множества других псевдонаучных направлений.