Курган, 27 мая 2020, 06:22 — REGNUM В Курганскую епархию с марта по май 2020 года поступило пять запросов от сотрудников правоохранительных органов в связи с заявлением последователя организации «Концепция Общественной Безопасности» из Шумихинского района. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.
Заявитель требует возбудить уголовное дело в отношении митрополита Курганского и Белозерского Даниила. А также обвиняет Курганскую епархию, и Русскую православную церковь «в содействии деятельности секты и обмане людей в части непротивлении злу-обману».
Сектой он называет создание апологетического центра, который займётся профилактикой религиозного экстремизма. Создание миссионерской организации с целью помощи людям, пострадавшим от тоталитарных сект и деструктивных культов благословил митрополит Даниил.
По информации,опубликованнойна сайте Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского, «Концепция Общественной Безопасности» построена на основе телегонии, биоэнергетики и собриологии и множества других псевдонаучных направлений.