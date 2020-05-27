Каспийск, Дагестан, , 06:23 — REGNUM В Дагестане батальон железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) подготовил площадку под строительство нового многофункционального медицинского центра в городе Каспийске и готовится к маршу на штатной технике в пункт постоянной дислокации в Краснодарском крае. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего военные железнодорожники ЮВО на трёх площадках в городах Каспийск, Дербент и Хасавюрт провели подготовительные работы на территории общей площадью свыше 11,5 тыс. квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие соединения железнодорожных войск Южного военного округа (ЮВО) приступили в Дагестане к подготовке площадок под строительство новых многофункциональных медцентров. В трёх населенных пунктах работают более 70 военнослужащих и 56 единиц спецтехники.

Три земельных участка были переданы властями Дагестана Министерству обороны РФ в безвозмездное пользование на 11 месяцев для строительства инфекционных госпиталей. Их общая площадь превышает 70 тыс. кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Дагестан передал Минобороны участки для возведения инфекционных госпиталей