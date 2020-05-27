Кемерово, 27 мая 2020, 06:12 — REGNUM Центр мониторинга Кузбасса начинает ежедневно предоставлять жителям региона подробную статистику о COVID-19, сообщили в кемеровском министерстве здравоохранения.
В минздраве уточнили, что актуальная статистика и карта доступна на сайте центра ситуационного мониторинга эпидемиологической ситуации по COVID-19.
«Задачу постоянно актуализировать и предоставлять в открытый доступ все данные по коронавирусу поставил ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв», — отметили в министерстве.