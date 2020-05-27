Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Sony обновила сайт PlayStation 5 впервые после его запуска в феврале 2020 года. Компания 27 мая выложила на нём информацию о функциях консоли нового поколения.

Производитель рассказал о скорости работы PlayStation 5, о новой системе тактильной обратной связи геймпада DualSense, а также об играх, которые разрабатываются специально для новой консоли. Стоит отметить, что опубликованная информация ранее уже была представлена Sony.

Ожидается, что PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года, в период праздников. Ранее разработчик игры John Wick HexМайк Бителл заявил, что геймпад DualSense позволит геймерам чувствовать капли дождя в виртуальном мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Контроллер PlayStation 5 позволит геймерам чувствовать капли дождя