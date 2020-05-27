Анадырь, , 06:23 — REGNUM На Чукотке в шести районах округа губернатор Роман Копин ввёл масочный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На 26 мая выявлен 61 носитель коронавирусной инфекции, 37 — выздоровели, 1 человек скончался.

Согласно поправкам в постановление, с 27 мая защитную маску необходимо носить в магазинах, а общественном транспорте, в том числе в такси.

Масочный режим распространяется на жителей Анадыря, Певека и Билибино, посёлка Угольные Копи, сёл Тавайваам и Кепервеем.

Ранее масочный режим ввели в аэропортах и больницах Чукотки. В округе создан запас из более 615 тыс. масок.

Как сообщало ИА REGNUM, производство защитных масок в России с 15 по 22 мая увеличилось на 63%, защитных костюмов — на 39%, сообщили в Минпромторге.