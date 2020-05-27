Лима, , 06:06 — REGNUM Власти Перу, Колумбии и Бразилии должны предпринять совместные усилия по защите коренных народов Амазонии от распространения нового коронавируса, 26 мая сообщается на сайте перуанского омбудсмена Вальтера Гутьерреса Камачо.

По его словам, представители этих народов живут в районах без доступа к медицинской помощи. Камачо отметил, что в двух департаментах Перу — Лорето и Укаяли — уже зафиксирован резкий рост числа заражений SARS-CoV-2 и смертей от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Перу достигло 129 751.

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