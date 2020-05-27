Москва, 27 мая 2020, 06:13 — REGNUM В среду, 27 мая, в Москве будет облачно, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +17… +19 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 28 мая в Москве будет переменная облачность, без осадков, +8… +10 °С.
Ветер переменных направлений 2−7 м/с (ночью южный 5−10 м/с). Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +15… +20 °С днём и +5… +10 °С ночью.
В четверг, 28 мая, днём в столице ожидается +20… +22 °С. По области +17… +22 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С, дождь, местами гроза.