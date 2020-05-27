Горно-Алтайск, , 05:42 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 109.

Диагноз подтвердился у 70-летнего жителя Майминского района, которого обследовали после появления симптомов ОРВИ. Жительницы Улаганского района и Горно-Алтайска входили в контактный круг с госпитализированными родственниками. Наконец, 29-летняя женщина в столице республики находилась на самоизоляции по прибытии из другого региона.

Тем временем, успешно завершил лечение один пациент. Таким образом, к настоящему моменту всего выписаны из больниц с выздоровлением 53 человека.

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