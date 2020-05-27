Эр-Рияд, , 05:35 — REGNUM Авиакомпании Саудовской Аравии намерены возобновить внутренние авиаперелеты с 31 мая, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что с 31 мая будут выполняться 60 внутренних авиарейсов ежедневно. Ранее авиасообщение внутри страны прерывалось из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Саудовской Аравии объявили об отмены комендантского часа с 21 июня во всех городах страны, кроме Мекки. Также с 31 мая в стране возобновят свою деятельность государственные и частные предприятия.

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