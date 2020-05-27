Улан-Удэ, , 05:34 — REGNUM В Бурятии по ситуации на утро 27 мая зарегистрировано 1364 подтверждённых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен ещё 51 носитель.

Новые случаи обнаружены в очагах заражения в республиканской больнице им. Н.А. Семашко, а также в Баунтовском районе. Кроме того, заражённых выявили среди прибывших из других регионов, в числе контактных лиц, а также в рамках обследования лиц с ОРВИ и пневмонией.

539 заражённых госпитализированы в стационары, десять из них находятся в реанимации. Ещё 172 человека с лёгким течением COVID-19 оставлены на амбулаторном лечении. Выписаны из больниц с выздоровлением 644 человека. Число умерших выросло до девяти человек.

Напомним, девятый летальный случай зарегистрирован 26 мая. Как сообщало ИА REGNUM, умер 58-летний пациент, у которого COVID-19 осложнился двусторонней пневмонией, сепсисом, полиорганной недостаточностью. Кроме того, у него был ряд тяжёлых сопутствующих заболеваний.

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