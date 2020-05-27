Богота, , 05:29 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 1022 и сейчас составляет 23 003, сообщается на сайте колумбийского министерства здравоохранения.

За сутки в стране умерло 26 пациентов с COVID-19. Всего в стране выявлено 776 случаев данного заболевания с летальным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Колумбии зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции в тюрьме города Картахена.

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