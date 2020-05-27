Вашингтон, , 05:24 — REGNUM В последние дни мая жители России вернутся из Нью-Йорка и Майами вывозными рейсами «Аэрофлота», сообщило 27 мая посольство РФ на своей странице в Twitter.

«Вылет рейса № AFL103 Нью-Йорк — Екатеринбург — Новосибирск запланирован на 30 мая 2020 года в 19:20 (местное время)», — говорится в сообщении.

Второй самолёт полетит из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону и затем в Махачкалу в то же время.

Третий рейс будет выполнен 31 мая из Майами в Санкт-Петербург и потом в Москву. Это первый рейс из этого города в Россию с момента прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

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