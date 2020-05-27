Копейск, Челябинская область, , 05:18 — REGNUM В Копейске Челябинской области найдены нарушения пожарной безопасности в интернатах для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Проверка прошла совместно с МЧС. В ходе неё оказалось, что в ряде мест помещения не оснащены автоматической пожарной сигнализацией, там нет пожарных извещателей, двери эвакуационных выходов заперты и не приспособлены для самозакрывания.

Главам четырёх учреждений внесены представления о необходимости устранить нарушения. А в отношении двоих должностных лиц возбуждены административные дела по факту нарушения требований пожарной безопасности (ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ).