Пекин, , 04:44 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлен одни новый «импортный» случай COVID-19, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных», то есть прибывших из-за рубежа заболевших COVID-19 в Китае за все время достигло 1732. Новый случай подтвержден в Шанхае, еще у одного человека в Фуцзяни имеется подозрение на «импортный» COVID-19.

Из общего числа таких пациентов, госпитали покинули 1687 человек по выздоровлению, еще 45 остаются госпитализированными, смертей нет.