Красноярск, , 04:52 — REGNUM В среду, 27 мая, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +10… +13 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 8:30 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 27 на 28 мая ожидается до +5 °C.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В четверг, 28 мая, в Красноярске до +13 °C днём и до +5 °C ночью.

В пятницу, 29 мая, в Красноярске ожидается до +17 °C днём. Ночью до +7 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, 26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7−10 °C.

27 мая на юге Таймырского муниципального района, в Туруханском районе и в Эвенкийском муниципальном районе ожидаются порывы северного, северо-западного ветра 15−20 м/с. В горах южных районов местами сильные и очень сильные дожди.

27−30 мая в центральных районах, 28−30 мая в южных районах ночью местами ожидаются заморозки до —2°.