Пекин, , 04:35 — REGNUM За прошедшие сутки госпитали Китая покинули еще три пациента, переболевших COVID-19, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

По сообщениям Национальной комиссии здравоохранения КНР, 79 пациентов по-прежнему получают медицинскую помощь в госпиталях страны. Еще 78 280 человек благополучно переболели опасной инфекцией.

Общее число заболевших в Китае достигло 82 993 человек, если верить официальным подтвержденным данным. Из них 4634 человека скончались пот опасной инфекции. АЗ прошедшие сутки в Китае не выявлено ни одного нового локального случая инфицирования.