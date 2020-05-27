Гонконг, Китай, , 04:32 — REGNUM Власти Китая поделились свежей информацией о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии драв охранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг всего подтверждено 1065 заразившихся опасной инфекцией, включая четверых скончавшихся. Из них 1033 человека благополучно покинули госпитали.

В САР Макао выявлено 45 инфицированных, все они благополучно вылечились. На Тайване известно о 441 заболевшем, из которых семеро скончались и еще 416 покинули госпитали.