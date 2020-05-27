Пекин, , 04:24 — REGNUM Китайская национальная интегральная правительственная онлайн-платформа услуг уже имеет 339 млн зарегистрированных пользователей, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Всего в стране насчитывается 904 млн пользователей, из них коло трети стали пользователями платформы, говорится в докладе, выпущенном рядом региональных правительств и властей крупных городов страны.

Служба электронного правительства Генеральной канцелярии Госсовета КНР поручила составить тематический отчет исследовательскому центру службы электронного правительства Национальной академии управления КНР.

Система была запущена в тестовом режиме в ноябре 2019 года и стала важным каналом получения госуслуг для общественности и предприятий страны. Благодаря платформе правительства разных уровней получили возможность улучшить качество услуг и удовлетворить растущие запросы населения.