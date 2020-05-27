Лима, , 03:57 — REGNUM В Перу за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 5 772 человека, сообщает пресс-служба перуанского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 129 751. Также с начала пандемии выздоровели 52 906 пациентов, 3788 скончались от осложнений COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Перу занимает второе место в Южной Америке по числу зараженных коронавирусом нового типа. Первое место удерживает Бразилия, которая также находится на втором месте в мире по количество инфицированных.

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