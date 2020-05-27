Приштина, , 10:27 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 26 мая провел встречу с временный поверенный в делах Японии в Косово Мицинори Огасаварой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Огасавара сообщил о том, что Япония передала косовскому минздраву 718 200 долларов помощи на борьбу с коронавирусом по линии ЮНИСЕФ (Всемирный детский фонд).

Средства будут использованы на закупку медикаментов и санитайзеров, а также на обеспечение доступа детей к продолжению образования.

В ходе встречи представитель Японии сообщил Витии о том, что в стране восходящего солнца предпринимаются усилия по созданию лекарства против коронавируса, и недавно при сотрудничестве с международным сообществом было принято решение о расширении клинических исследований над несколькими из его штаммов.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай протестует против японских измышлений о происхождении коронавируса