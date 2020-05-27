Мехико, , 03:53 — REGNUM 74 560 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 8 134 летальных исхода при заболевании COVID-19 подтверждено в Мексике, 26 мая сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа в ходе брифинга.

При этом за минувшие сутки в стране скончался 501 пациент с COVID-19 и было выявлено 3 455 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 5,4 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 70 тысяч