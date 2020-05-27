Каракас, , 03:41 — REGNUM Режим карантина, введенный в Венесуэле из-за пандемии нового коронавируса, будет ослаблен с 1 июня, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро 26 мая в ходе телеобращения к гражданам.

Он отметил, что власти страны изучили все тонкости для коррекции экономики. Мадуро также отметил, что отменять ограничения нужно организованно и безопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Николас Мадуро обвинил Колумбию и ее президента Ивана Дуке в попытках заразить венесуэльцев коронавирусом.

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