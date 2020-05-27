Берн, , 02:09 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом по всему миру увеличилось на 99 780 и достигло 5 404 512, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что большая часть заражений приходится на Северную и Южную Америки, где выявлено 2 454 452 таких случаев.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 1 486 пациентов с COVID-19 и их количество с начала пандемии составило 343 514.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Африки превысило 115 тыс.

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