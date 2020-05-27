Москва, , 01:39 — REGNUM Заражение коронавирусом внесло существенные коррективы в график работы пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и оттого вызвало у него «чувство досады», заявил он в комментарии для прессы.

«Когда пришел положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха», — цитирует ТАСС Пескова.

Вместе с тем, представитель Кремля назвал опыт борьбы с пандемией полезным, поскольку теперь власти и общество стали лучше понимать, как действовать во время борьбы с новым типом угрозы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дмитрий Песков был выписан из больницы в Москве и продолжает работу дома.

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