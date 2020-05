Хельсинки, , 01:32 — REGNUM Разработчики командного тактического шутера Nine to Five анонсировали начало закрытого альфа-тестирования. Рекламный ролик они опубликовали 26 мая на YouTube-канале проекта.

В видео они сообщили, что ищут геймеров, которые готовы присоединиться к тестам. Создатели игры также заявили, что Nine to Five предоставит геймерам новую «креативную механику», которая вернёт «классические ощущения», возникающие при игре с друзьями, поиске своей роли и совместных действиях в команде.

Разработкой игры занимается студия Redhill Games, её в 2018 года основал бывший генеральный директор Remedy Entertainment Матиас Миллиринн. В Nine to Five будет реализован необычный подход к матчам: между собой будут соревноваться три команды из трёх человек, при этом каждая фаза матча (их будет три) будет влиять на следующую. Ожидается, что в среднем матчи будут длиться около 15 минут.

