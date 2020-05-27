Нью-Йорк, США, , 01:16 — REGNUM Последние действия издательской компании Take-Two Interactive могут намекать на год релиза шестой части Grand Theft Auto (GTA). Об этом 26 мая сообщил журнал PC Gamer.

Take-Two подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление, в котором указано, что в 2024 году компания потратит $89 млн (в т. ч на маркетинг) в 2024 финансовом году (который заканчивается 31 марта 2024-го).

Известный аналитик Джефф Коэн обратили внимание, что это в два раза больше, чем в 2023 финансовом году и почти в девять раз больше, чем в 2021-м. По его мнению, это может говорить о том, что релиз GTA 6 состоится в 2023 году. Он также сказал, что ранее подобные действия Take-Two точно указали на год релиза Red Dead Redemption 2.