Берлин, 27 мая 2020, 00:36 — REGNUM Собрания граждан в общественных местах численностью менее 10 участников разрешило правительство Германии, 26 мая сообщает издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Данная мера введена в рамках общего ослабления карантинного режима в стране, который продлится еще до 29 июня. При этом отмечается, что регионы могут игнорировать данную рекомендацию и сохранять запрет.
Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Германии составляет 179 002.
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