Доха, , 00:30 — REGNUM В Катаре за прошедшие сутки выявили 1742 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба катарского министерства здравоохранения.

Отмечается, что большинство новых пациентов — рабочие, вернувшиеся на родину из-за границы и проходившие обязательный карантин. Также за 26 мая в Катаре от осложнений COVID-19 скончались два человека.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Катаре достигло 47 207. Жертвами болезней, вызванных SARS-CoV-2, с начала пандемии стали 28 человек. От инфекции излечились 11 844 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая власти Катара ужесточили ограничения для коммерческих предприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. В стране закрыли все предприятия, кроме аптек, продуктовых магазинов и заведений, продающих еду на вынос.

Читайте ранее в этом сюжете: В Катаре закрываются магазины из-за коронавируса