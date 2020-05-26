Берн, , 23:58 — REGNUM Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Швейцарии достигло 30 761, сообщили 26 мая в швейцарском минздраве.

За минувшие сутки в стране выявлено 15 новых случаев COVID-19 и шесть летальных исходов. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло в Швейцарии 1648.

Наиболее уязвимым к коронавирусу назван Во, где выявлено 5521 случаев COVID-19, Женева с 5209 случаями — на втором месте, Цюрих (3491) — на третьем.

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