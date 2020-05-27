Скопье, , 09:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 26 мая сообщили, что в результате обследования 314 образцов на территории страны было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 14 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, всего в стране зарегистрировано 2014 случаев COVID-19. Победу над заболеванием одержали 1453 человек.

Установлено, что 116 македонцев скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Почти каждый день приносит новые жертвы. Так, 26 мая умерли ещё трое человек.

При этом страна готовится к отмене комендантского часа и возобновлению работы кафе и ресторанов.

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