Приштина, , 09:26 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 26 мая сообщил, что в результате обследования 220 образцов в крае было выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом за сутки, при этом ещё трое пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 1047 заразившихся коронавирусом граждан Косово 794 уже здоровы. 30 человек умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

В крае ведутся приготовления к открытию границ и существенному смягчению ограничительных мер. Ожидается, что карантин будет отменен до конца мая.

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