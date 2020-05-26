Вашингтон, , 23:20 — REGNUM В онлайн-игре Dead by Daylight появится режим кроссплатформенности. Об этом 26 мая сообщил портал Comicbook.

Разработчики из студии Behavior Interactive сообщили, что функция появится 2020 году, поклонники Dead by Daylight смогут искать друзей среди владельцев разных игровых платформ.

Отмечается, что с новым контентом для кроссплатформенного режима сначала познакомятся владельцы ПК, на втором этапе реализации проекта доступ к нему получат пользователи Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Dead by Daylight представляет собой «ассиметричную» онлайн-игру (обычно в таких играх один из геймеров в одиночку противостоит команде) в жанре хоррор. Ранее разработчики выложили в сеть трейлер дополнения Silent Hill.

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