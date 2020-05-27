Москва, , 09:10 — REGNUM 27 мая, в Общероссийский день библиотек, культурно-образовательный проект #Москвастобой запускает специальную литературную программу. Посетителей ждут онлайн-экскурсии, литературные чтения и театральные зарисовки, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К проекту присоединились Российская государственная библиотека, Российская государственная детская библиотека и Центральная библиотека имени Н.А.Некрасова.

Все желающие смогут побывать в исторических залах Дома Пашкова и самом большом читальном зале Европы, в котором снимали сцены из фильма «Москва слезам не верит». Российская государственная детская библиотека представляет подборку из 10 аудиосказок. Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова приглашает на виртуальную экскурсию по выставке «Смонтированная реальность. Техника фотомонтажа в авангардных изданиях», созданной при поддержке Государственного музея В.В. Маяковского.