Челябинск, , 22:52 — REGNUM В Челябинском филиале военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» выявлен очаг коронавирусной инфекции, сообщает 26 мая пресс-служба Центрального военного округа.

На сегодняшний день в военном учебном заведении выявлено 13 случаев заражения коронавирусом.

«Взятые у них пробы на наличие COVID-19 показали положительный результат ещё у 12 военнослужащих. Всем им оказывается необходимое лечение, состояние их здоровья хорошее, признаки заболевания отсутствуют», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что большинство курсантов сейчас отправлены на летние каникулы, на территории части присутствует только лётный состав.

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