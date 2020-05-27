Тегеран, , 09:32 — REGNUM 26 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 57 иранцев умерли от коронавирусной инфекции за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 7508. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он отметил, что 109 437 человек из общего числа 139 511 инфицированных коронавирусом (COVID-19) выжили и выздоровели, при этом общее число смертей достигло 7508. По словам Джаханпура, за последние сутки было выявлено 1787 новых случаев заражения.

Иранский чиновник отметил, что 2567 человек в настоящий момент находятся в критическом состоянии. По его словам, на сегодняшний день в Иране проведено 837 090 тестирований на COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.