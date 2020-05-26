Москва, , 22:46 — REGNUM Число людей, передвигающихся по Москве на общественном и личном транспорте, вернулось к показателям конца марта. Об этом сообщается 26 мая в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Вчера мы зафиксировали в Москве максимальное число передвигающихся людей с 30 марта — 4 млн 730 тысяч пассажиров общественного и личного транспорта», — говорится в сообщении.

По данным департамента, количествоавтомобилей на улицах столицы возросло на 6% по сравнению с показателем, зафиксированным неделей ранее. Число парковочных сессий увеличилось на 12%. При этом за последние сутки доля автомобилистов, передвигавшихся по городу без пропусков, составила всего 2%.

В департаменте также отметили растущую активность пассажиров на центральных станция метрополитена, а также станциях, расположенных около офисных кластеров. Наиболее часто пассажиры пользуются станциями «Сретенский бульвар», «Автозаводская», «Технопарк», «Боровицкая», «Площадь Революции».

В связи с этим департамент настоятельно призвал граждан прислушиваться к рекомендациям по соблюдению мер социального дистанцирования, не забывать использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте.

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