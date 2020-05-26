Хараре, , 22:29 — REGNUM Группа специалистов из Китая направилась в Экваториальную Гвинею помогать коллегам бороться с пандемией, сообщает 26 мая Синьхуа.

Китайские врачи провели более полумесяца в Зимбабве, оказывая консультативную и практическую помощь местным специалистам. 25 мая состоялось их отбытие из зимбабвийской столицы.

Провожая группу специалистов в аэропорту Хараре, министр информации страны Моника Мутсвангва отметила важность той помощи, которую зимбабвийским специалистам оказали китайские коллеги. Опыт, которым они делились, чиновник назвала бесценным.

Напомним, группа китайских специалистов 11 мая прибыла в Зимбабве по решению правительства Китая. Китайцы провели в африканской стране тренинги, прочитали лекции, помогли на практике врачам спасать людей от COVID-19.

В Зимбабве выявлено 56 случаев COVID-19, зарегистрировано четыре летальных исхода, число излечившихся достигло 25.

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