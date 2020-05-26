Москва, , 22:22 — REGNUM И цифровые пропуска, и социальный мониторинг, которые из-за мер по борьбе с коронавирусом навязали не только в Москве, плохи каждый по своему, считает руководитель научно-технической экспертизы «Партии Прямой Демократии» Олег Артамонов. Об этом он 26 мая завил ИА REGNUM, комментируя информацию о согласии граждан 10 лет получать социальную рекламу.

«Давайте разделять два сервиса, хотя понятно, что в умах москвичей они уже окончательно перепутались. Цифровые пропуска — это сервис для всех жителей города. Без пропуска нельзя попасть в метро или проехать на такси либо машине, не получив штраф. «Социальный мониторинг» — это приложение контроля находящихся на карантине, то есть инфицированных или с подозрением на инфицирование. Таких людей в Москве порядка 100 тысяч человек. Поместить на карантин может только главный санитарный врач либо его заместитель своим постановлением», — пояснил эксперт.

По его словам, плохи оба этих сервиса, просто каждый — по-своему: «Разрешение на отправку рекламы, причём в течение 10 лет, запрашивает сервис проверки цифровых пропусков — если вам пропуск аннулировали, то, не дав это разрешение, новый вы не получите. Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подтвердил, что действительно будет рассылаться социальная реклама и информация о коронавирусе. Эти действия абсолютно некорректны, и исходя из законодательства, и исходя из простой порядочности. Во-первых, человек, проверяющий пропуск, не соглашается явным образом на получение даже социальной рекламы, фактически это согласие ему навязывается — хотя сделать вторую галочку «Хочу получать информацию» ничего не стоило, более того, абсолютное большинство сервисов и интернет-магазинов из федерального закона «О рекламе» давно сделали вывод, что такая галочка должна быть отделена от галочки ознакомления с общими условиями сервиса. Во-вторых, никакой необходимости подписывать пользователя на 10 лет не было и нет, текущий режим не может столько продлиться. И либо ДИТ и ДПИР Москвы лукавят, говоря, что все данные будут удалены сразу по окончанию пропускного режима, либо соглашение писали по тому же принципу, по какому впервые попавший в турецкий all-inclusive накладывает еду себе на тарелку — пока не начнёт сваливаться с краёв».

В ситуации с «Социальным мониторингом помимо практически несомненно незаконной фиксации нарушений смартфоном, не имеющим метрологической поверки в качестве средства измерения и не обеспечивающим нужную точность позиционирования, само приложение написано крайне плохо, считает Артамонов.

«В целом же главная и первичная проблема в этой ситуации — не отдельные технические недоработки, а общая концепция «мы лучше знаем, как надо», исключающая какую-либо прозрачность действий ДИТ Москвы и других столичных департаментов, привлечение сторонних экспертов или хотя бы постфактумную мотивировку принимаемых решений. Именно это должно быть изменено в первую очередь», — добавил Артамонов.