Ташкент, , 22:21 — REGNUM Число заражённых коронавирусом выросло в Узбекистане ещё на 29 человек и приблизилось к 3,3 тыс., сообщает 26 мая сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны в Telegram-канале.

По данным ведомства, сейчас в Узбекистане заражены коронавирусом 3290 человек.

При этом число выздоровевших достигло 2624, а в больницах остаются на лечении 640 пациентов с диагнозом COVID-19.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил правительству усилить карантинные меры и нарастить количество проводимых тестирований.

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