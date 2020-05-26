Тбилиси, , 22:17 — REGNUM Открытие границ Грузии для туристов связано с большими рисками и является самой серьезной проблемой, которую предстоит решить правительству Грузии, считает директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

Как заявил Церцвадзе журналистам 26 мая, с точки зрения распространения коронавируса Грузия достигла прочной стабильности, у нее меньше всего заразившихся среди стран Европы, а в последние дни фиксируются единичные случаи. Между тем как в зарубежных странах выявляются десятки тысяч зараженных и тысячи погибших.

«В Грузии снятие ограничений не содержит такого большого риска, как в тех странах, которые пошли на это, потому что нельзя месяцами испытывать терпение населения и останавливать экономику. Они пошли на снятие ограничений, не имея таких показателей, как в Грузии. И там тысячи, десятки тысяч случаев и тысячи и десятки тысяч смертей», — пояснил Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, в такой ситуации большие риски содержит как приезд в Грузию иностранных туристов, так и путешествие граждан Грузии за границу. А правительству Грузии придется создать такой алгоритм, который обеспечит максимальную безопасность в обоих случаях.

«Я считаю, что наше правительство, которое до сих пор хорошо управляло кризисом, должно проявить особую фантазию и создать оптимальный алгоритм для приема иностранных туристов, так чтобы у них не угасло желание посещения Грузии. И с другой стороны, установить нашему населению такие регуляции, которые не лишат их желания путешествовать. Это самая серьезная проблема, которая стоит перед нашим правительством», — отметил Церцвадзе.

Как сообщалось ранее, в рамках антикризисного плана правительство Грузии планирует открытие внутреннего туризма с 15 июня, а иностранных туристов начнет принимать с 1 июля.