Тирана, , 09:32 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 25 мая сообщили о том, что в результате обследования 176 образцов за последние сутки было выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. 24 из 25 случаев были зафиксированы в Тиране. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

В то время как в других городах страны ситуация с коронавирусом, кажется, перешла под контроль, в столице после нескольких недель замедления динамики распространения коронавируса, начался рост числа заразившихся. Столь внезапный рост, по всей видимости, связан с тем, что митинги протеста против сноса Национального театра в Тиране прошли без всякого соблюдения социальной дистанции. И власти страны, и оппозиция не стремятся взять на себя ответственность, поэтому на данный момент ухудшение ситуации замалчивается, а страна готовится к возобновлению работы детских садов и открытию границ для туристов.

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Всего в стране выявлено 1029 случаев заражения. 803 человека то есть 78% из тех, у кого был выявлен коронавирус, уже здоровы, 33 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

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