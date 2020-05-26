Вашингтон, , 21:56 — REGNUM После выхода обновления WAAAGH! к стратегии Total War: Warhammer 2 игра установила новый рекорд. Об этом 26 мая сообщил портал PC Gamer.

Всплеск активности игроков начался с 21 мая 2020 года, после релиза дополнения. В какой-то момент в Total War: Warhammer 2 одновременно играли около 85 тыс. геймеров. Издание отмечает, что ранее в лучшие моменты значение этого показателя составляло около 10 тыс.

Релиз Total War: Warhammer 2 состоялся 28 сентября 2017 года. Игра является одиннадцатой в серии Total War, она выполнена в жанрах пошаговой стратегии и стратегии в реальном времени.