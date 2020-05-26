Орел, , 21:45 — REGNUM Пятеро сотрудников и девять воспитанников КУЗ ОО «Специализированный дом ребенка» в Орле заразились коронавирусом. Прокуратурой региона организована проверка, сообщила ИА REGNUM 26 мая старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова.

«В доме малютки установлен очаг заражения COVID-19, по состоянию на 26.05.2020 у пятерых работников учреждения и девяти малолетних детей диагностирована коронавирусная инфекция», — сообщила ИА REGNUM представитель прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в нарушение требований сотрудники учреждения на протяжении длительного времени не обследовались на коронавирус, даже при наличии симптомов. Несмотря на требования, ограничительные мероприятия (карантин) в учреждении своевременно не введены.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Также прокуратура внесла представление в адрес первого заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая стало известно о возбуждении уголовного дела после выявления коронавируса в орловском Доме ветеранов.

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